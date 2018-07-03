В Ижевске на доме конструктора Михаила Калашникова появится мемориальная доска

Ее автором станет скульптор Владимир Курочкин, который выполнил скульптуру Калашникова на входе в музей его имени.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на доме Михаила Калашникова появится мемориальная доска с барельефом. Ее автором станет скульптор Владимир Курочкин, который выполнил скульптуру конструктора на входе в музей его имени, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Доску должны установить по адресу Советская, 21а к 10 ноября этого года. В доме Калашников проживал вместе с семьей с 1971 по 2013 год.

Предложение об установке поступило от межрегионального общественного фонда имени Михаила Калашникова.

По словам президента фонда Елены Калашниковой, открытие доски станет достойным началом праздничных мероприятий, посвященных 100-летию выдающегося конструктора, которые запланированы на 2019 год.