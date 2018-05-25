Бесплатные концерты на открытом воздухе представит Удмуртская филармония

Мероприятия пройдут в июне 2018 года в рамках фестиваля «Музыка летом».

Ижевск. Удмуртия. Государственная филармония Удмуртской Республики организует программу летних фестивалей. Как сообщили в администрации учреждения, в июне 2018 года филармония представит три проекта.

Первый проект - фестиваль «Музыка летом - 2018», во время которого на большой сцене Центральной площади Ижевска пройдут бесплатные для публики концерты профессиональных коллективов республики. Второй проект - фестиваль «Лето в филармонии». Здесь посетители смогут посетить выступления коллективов на сцене большого зала филармонии. Третье мероприятие - бесплатные виртуальные концерты.

Программа мероприятий:

Фестиваль «Музыка летом - 2018», большая сцена Центральной площади Ижевска.

Продолжительность программы - 1 час. Вход на мероприятия свободный.

- 2 июня, 18:00 - эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт» с концертом «Веселый вечер»;

- 3 июня, 18:00 - оркестр «Золотая мелодия» с концертом «Разговор со счастьем»;

- 4 июня, 18:00 - концерт детской школы-студии им. Л. Мамонтовой;

- 5 июня, 18:00 - ансамбль песни и танца «Италмас» с концертом «Пой, танцуй, моя Россия»;

- 6 июня,18:00 - академическая хоровая капелла Удмуртии с концертом «Поэт в России»;

- 7 июня, 18.00 - оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» с концертом «Мелодии лета»;

- 8 июня, 18:00 - Государственный симфонический оркестр Удмуртии с концертом «Музыка кино»;

- 9 июня, 18:00 - концерт духового оркестра «Арсенал-бэнд».

Фестиваль «Лето в филармонии», зал Удмуртской государственной филармонии.

Продолжительность программы - 1 час 20 минут. Билеты можно приобрести в кассе учреждения.

- 18 июня, 18:30 - концерт ансамбля песни и танца «Италмас» «Край родниковый»;

- 19 июня, 18:30 - концерт эстрадного ансамбля «Шулдыр ӝыт» «Музыка для всех!»;

- 20 июня, 18:30 - оркестр «Золотая мелодия» и солисты филармонии с концертом «Летнее настроение»;

- 21 июня, 18:30 - оркестр «Арсенал-бэнд» с концертом «В городском саду»;

- 22 июня, 05:00 - Академическая хоровая капелла Удмуртии с программой «Мы помним. Повесть о солдате», посвящённой Дню памяти и скорби. Вход свободный

Виртуальные концерты, шатёр на переулке Широком рядом с филармонией.

Трансляции концертов Московской филармонии. Вход свободный.

- 14 июня, 18:00 - оперно-джазовое шоу «Гершвин - гала»;

- 19 июня, 18:00 - «Музыка любимых кинофильмов»;

- 21 июня, 18:00 - Джойс Эль-Хури (сопрано) и симфонический оркестр Московской филармонии;

- 26 июня, 18:00 - симфонический оркестр Баварского радио;

- 28 июня, 18:00 - «Джаз для всех».

«Детская афиша»

- 13 июня, 11:00 - «Забавный профессор. Вместе весело шагать. Российские композиторы - детям»;

- 20 июня, 11:00 - сказка с оркестром «Приключения Пиноккио»;

- 27 июня, 11:00 - сказка с оркестром «Василиса Прекрасная».