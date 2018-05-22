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Ижевск присоединился к эстафете «ПроГорода» по производству видеороликов

17:43, 22 мая, 2018
17:43, 22 мая, 2018
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#культура\n#удмурты\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#удмуртская культура
Фото: susanin.news
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Акция стартовала 15 мая.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск присоединился к всероссийской эстафете «ПроГорода» по производству видеороликов о городе. Конкурс призван представить взгляд жителей регионов России на главные достопримечательности городов с акцентом на этнокультурный колорит, историю, роль народов, сообщают организаторы.

Акция стартовала 15 мая и первым к ней присоединился Псков. Теперь участником стал Ижевск.

ПроГорода- Ижевск

Uploaded by Дом Дружбы Народов on 2018-05-22.

В видеоролике удмуртский поэт и исполнитель Богдан Анфиногенов рассказывает о самых известных достопримечательностях Ижевска: Ижевский пруд, главный корпус Ижевского оружейного завода, резиденция главы республики, музей имени М.Т. Калашникова, здание Арсенала и другое.

Также участниками видео стали историк и искусствовед Евгений Шумилов, президент армянской общественной организации Удмуртии «Урарту» Мнацакан Аракелян и председатель союза татарской молодежи Удмуртии «Иман» Гузалия Кашапова.

Ижевск предал эстафету Калининграду.

17:43, 22 мая, 2018
566
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#культура\n#удмурты\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#удмуртская культура

 

 

 


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