В Ижевске откроется выставка редких православных книг

На ней будут представлены старинные богослужебные издания и рукописные книги.

Ижевск. Удмуртия. Необычная выставка старинных православных книг откроется в Ижевске в День славянской письменности. Экспозиция в ВЦ «Галерея» продлится всего неделю.

На выставке можно будет увидеть богослужебные издания, в том числе рукописные, переданные из храмов Воткинска, Сарапульского Иоанно-Предтеченского монастыря, а также из частных коллекций. К примеру, на экспозиции будет представлен Служебник 16 века, найденный в России во втором экземпляре

Книги представит библиотека Республиканского колледжа духовно-нравственного образования. Открытие выставки состоится 24 мая, в День славянской письменности, который широко отмечают в России

В Ижевске празднику будет посвящено более пятисот различных программ, в которых принимают участие музеи и библиотеки, парки и места отдыха, школы искусств и кинотеатры.