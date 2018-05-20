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В Ижевске откроется выставка редких православных книг

16:22, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
16:22, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
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#культура\n#Православие\n#выставка\n#книги\n#ВЦ \"Галерея\"
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
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На ней будут представлены старинные богослужебные издания и рукописные книги.

Ижевск. Удмуртия. Необычная выставка старинных православных книг откроется в Ижевске в День славянской письменности. Экспозиция в ВЦ «Галерея» продлится всего неделю.

На выставке можно будет увидеть богослужебные издания, в том числе рукописные, переданные из храмов Воткинска, Сарапульского Иоанно-Предтеченского монастыря, а также из частных коллекций. К примеру, на экспозиции будет представлен Служебник 16 века, найденный в России во втором экземпляре

Книги представит библиотека Республиканского колледжа духовно-нравственного образования. Открытие выставки состоится 24 мая, в День славянской письменности, который широко отмечают в России

В Ижевске празднику будет посвящено более пятисот различных программ, в которых принимают участие музеи и библиотеки, парки и места отдыха, школы искусств и кинотеатры.

16:22, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
371
0
#культура\n#Православие\n#выставка\n#книги\n#ВЦ \"Галерея\"

 

 

 


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