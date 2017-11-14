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      ИжГТУ может получить статус «опорного» вуза Удмуртии

      16:10, 14 ноября, 2017
      16:10, 14 ноября, 2017
      242
      0
      #ИжГТУ\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#вузы\n#учеба
      Фото: ИА "Сусанин"
      242
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      Как рассказал журналистам ректор университета Валерий Грахов, такой статус будет действовать на вуз как «кнут и пряник».

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова поборется за статус «опорного» вуза Удмуртии. Как рассказал журналистам ректор университета Валерий Грахов, такой статус будет действовать на вуз как «кнут и пряник».

      «Мы получим дополнительное финансирование, но и возьмём на себя дополнительные, масштабные обязательства», - отметил ректор.

      «Опорный» подразумевает, что учебное заведение станет фундаментом образования республики. Уже сейчас ИжГТУ включает в себя многопрофильные образовательные программы и взаимодействует с предприятиями промышленности, транспорта, транспорта, связи и других.

      Получение такого «фундаментального» статуса предполагает развитие университета по всем направлениям. Одно из них – это материально-техническая база. Так, в 2017 году вузу было выделено по 20 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Все средства ушли на покупку современного оборудования для кафедральных лабораторий.

      «Мы должны быть самым успешными и востребованными», - рассказал ректор.

      Заявка на получение такого статуса, а также все документы уже направлены в Минобразования России. «В конце года будет решение. Боимся сглазить», - сообщил Валерий Грахов.

      Отметим, что в рамках реализации стратегии развития университета, ИжГТУ разработал программу развития не только самого вуза, но и каждого из его филиалов.

      Напомним, что в 2016 году Удмуртия оказалась единственным регионом в ПФО без опорного вуза. В связи с этим в республику должен был приехать министр образования России, но не приехал.

      Также, в апреле 2017 года университеты республики снова не вошли в список опорных вузов.

      16:10, 14 ноября, 2017
      242
      0
      #ИжГТУ\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#вузы\n#учеба

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