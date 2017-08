Комедию молодого режиссера из Уфы покажут в кинотеатрах Удмуртии

Трейлер уже посмотрели и оценили популярные блогеры: Стас Давыдов This is Хорошо, Артем Cut The Crap, Вика Кисимяка, Александр West Рыбаков.

Ижевск. Удмуртия. Комедию молодого режиссера «Из Уфы с Любовью!» покажут в кинотеатрах Удмуртии. Трейлер уже посмотрели и оценили популярные блогеры: Стас Давыдов This is Хорошо, Артем Cut The Crap, Вика Кисимяка и Александр West Рыбаков.

На данный момент прокат фильма охватывает более 70 городов. В прокате по Башкирии фильм обошел блокбастеры и вышел на 1 место во всероссийском рейтинге по наработке на копию.

Крепкий дом, любимая жена, куча детишек – вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Укусив, по традиции, свою суженую за ухо, когда ему было 5 лет, герой считал, что счастье у него в кармане. Но когда он, после службы в армии, возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное – она продала обручальное кольцо, этого ему «семейный клан» не простит. Без кольца шансов «выжить» у него нет!

С 10 августа фильм выходит в ижевском кинотеатре «Россия», в сарапульском ДК «Кураж» и глазовском Стар Кинолюкс.