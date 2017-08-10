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      Комедию молодого режиссера из Уфы покажут в кинотеатрах Удмуртии

      14:40, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:40, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      126
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#кино\n#Удмуртия\n#Уфа\n#фильм
      Фото: кадр из видео youtube
      126
      0

      Трейлер уже посмотрели и оценили популярные блогеры: Стас Давыдов This is Хорошо, Артем Cut The Crap, Вика Кисимяка, Александр West Рыбаков.

      Ижевск. Удмуртия. Комедию молодого режиссера «Из Уфы с Любовью!» покажут в кинотеатрах Удмуртии. Трейлер уже посмотрели и оценили популярные блогеры: Стас Давыдов This is Хорошо, Артем Cut The Crap, Вика Кисимяка и Александр West Рыбаков.

      На данный момент прокат фильма охватывает более 70 городов. В прокате по Башкирии фильм обошел блокбастеры и вышел на 1 место во всероссийском рейтинге по наработке на копию.

      Крепкий дом, любимая жена, куча детишек – вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Укусив, по традиции, свою суженую за ухо, когда ему было 5 лет, герой считал, что счастье у него в кармане. Но когда он, после службы в армии, возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное – она продала обручальное кольцо, этого ему «семейный клан» не простит. Без кольца шансов «выжить» у него нет!

      С 10 августа фильм выходит в ижевском кинотеатре «Россия», в сарапульском ДК «Кураж» и глазовском Стар Кинолюкс.

      Из Уфы с любовью - Трейлер (2017)

      Из Уфы с любовью - C 3 августа в кино! (Россия, комедия, трейлеры 2017, Хороший, Фильмы 2017) #ИЗУФЫСЛЮБОВЬЮ ДЛЯ ТЕБЯ!

      14:40, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      126
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#кино\n#Удмуртия\n#Уфа\n#фильм

       

       

       

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