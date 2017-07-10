Аудиогид появился в ижевской «Галерее»

Устройство проводит экскурсии пока только на русском языке.

Ижевск. Удмуртия. В выставочном центре «Галерея» в Ижевске появился аудиогид. Как рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» в галерее, пока устройство проводит экскурсии только на русском языке, но планируется, что со временем появится такая возможность и на других языках.

Уже сегодня желающие побыть наедине с искусством могут получить аудиогид по выставке «Дали и Пикассо. Рапсодия страсти».

Сотрудники галереи самостоятельно записывают программы, поэтому для ее усовершенствования посетителям предлагают заполнить анкеты.