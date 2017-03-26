В Глазовском районе планируют открыть туристический объект средневекового городища «ДондыДор»

Районный центр культуры и туризма в течение ближайших лет воссоздаст фрагмент городища легендарного князя-батыра Донды.

Ижевск. Удмуртия. В Глазовском районе могут открыть туристический объект средневекового городища «ДондыДор». Как сообщает пресс-служба районной администрации, 2ентр культуры и туризма в течение ближайших лет воссоздаст фрагмент городища легендарного князя-батыра Донды.

«Подобный развлекательный парк, надеемся, привлечет внимание не только удмуртских туристов, но и гостей из других регионов. Идея поддержана на всероссийском конкурсе «Культурная мозаика: партнерская сеть», а благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко включил этот проект в 20 лучших в стране и дал шанс на реализацию», - говорится в сообщении.

Уже сейчас, в рамках реализации проекта, действуют несколько туристических маршрутов по району.

Справка:

Дондыкарское городище (Дондыкар) — археологический памятник федерального значения, является объектом культурного наследия, относится к Чепецкой археологической культуре. Находится в Глазовском районе Удмуртии, в верховьях правого притока реки Чепцы, 14 км севернее Глазова и в 1 км к северо-востоку от деревни Дондыкар. Расположено городище на мысе, высота которого около 10 м. Было укреплено валом. Площадь составляет 22 тыс. квадратных метров.