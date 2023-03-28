Оценка условий ведения бизнеса в Удмуртии находится в середине федеральной шкалы

Ижевск. Удмуртия. Средняя оценка ведения бизнеса в Удмуртии по пятибалльной федеральной шкале составила 2,58 балла, что на 0,11 балла выше показателя 2021 года. Об этом на пятой сессии Госсовета республики во вторник, 28 марта, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в УР Александр Прасолов, говоря об итогах своей деятельности в 2022 году.

Бизнес-омбудсмен Удмуртии отметил, что по оценке бизнесом условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртии, сохраняется положительная динамика, появившаяся в 2021 году.

При этом различаются оценки по видам экономической деятельности. Более положительные оценки характерны для бизнес-услуг, бытовых и частных услуг и промышленности. Низкие оценки дают компании, которые ведут основную деятельность в сферах операций с недвижимостью, розничной и оптовой торговлей. Ближе к средним оценкам — сельское хозяйство, лесное хозяйство, здравоохранение, физическая культура и строительство.

«В Удмуртии в сфере ведения предпринимательской деятельности сохраняются позитивные тенденции. Необходимо отметить, что динамика зарегистрированных ИП, коммерческих компаний — разнонаправленная. Численность ИП выросла на 971 единицу, а численность коммерческих организаций снизилась на 869 единиц», — рассказал Александр Прасолов.

Напомним, Корпорация развития Удмуртии «обезглавлена» с февраля 2023 года.