Женщины-предприниматели из Удмуртии приняли участие во Всемирном саммите в ОАЭ

Абу-Даби. ОАЭ. Девушки из Удмуртии приняли участие во Всемирном саммите женщин-предпринимателей, который прошел в Абу-Даби. Российская делегация, в которую вошли 60 женщин-предпринимателей из 13 регионов, стала самой многочисленной.

На саммит под патронажем председателя Верховного совета по вопросам материнства и детства и Верховного председателя Фонда развития семьи в ОАЭ Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мубарак от Удмуртской Республики отправились члены регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса».

Всего же саммит объединил предпринимателей из 45 стран: Японии, Бразилии, Швеции и других. Участники говорили о роли технологий в образовании, управлении бизнесом через цифровую трансформацию. На панельных дискуссиях обсуждалась трансформация бизнеса в цифровую эпоху, цифровых платформах для облегчения найма сотрудников, отдельно была затронута тема, напрямую касающаяся женского предпринимательства —лидерства женщин в бизнесе.

Фото: Ассоциация «Женщины бизнеса»

«В рамках саммита были проведены b2b встречи с потенциальными партнерами из ОАЭ, где мы провели презентацию товаров нескольких удмуртских компаний», — рассказали «Сусанину» в региональном отделении Ассоциации «Женщины бизнеса» Удмуртской Республики.

Саммит открыл новые возможности для бизнеса Удмуртии, были подписаны соглашения о сотрудничестве.