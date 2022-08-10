Импортозамещение с подогревом: в Ижевске наладили серийное производство дизельных тепловых пушек

Ижевск. Удмуртия. Ижевский завод тепловой техники начал выпуск первой серийной партии дизельных тепловых пушек. В рамках программы импортозамещения предприятие уже в первые месяцы их производства планирует занять до 10% российского рынка таких изделий. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор завода Олег Златин.

Опытные образцы дизельных тепловых пушек специалисты ИЗТТ представили председателю правительства России Михаилу Мишустину во время его недавней поездки в Ижевск. Тогда премьер-министр в диалоге с промышленниками Удмуртии сделал акцент на необходимости вытеснения импортных товаров с российского рынка за счет локализации производства и увеличения его объемов. Глава российского правительства подчеркнул, что огромная линейка выпускаемой в республике продукции может с успехом конкурировать с зарубежными образцами.

На встрече с Михаилом Мишустиным глава Удмуртии Александр Бречалов назвал импортозамещение в промышленности стратегическим направлением развития экономики республики. «Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наша промышленность быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост. Мы лидеры в ПФО по росту промышленного производства, в том числе по росту обрабатывающих производств. Позитивная динамика сохраняется по всем ключевым для нас направлениям. Важно, что вместе с руководителями наших предприятий мы смотрим в одном направлении», – отметил Александр Бречалов.

Меньше чем через 3 недели после визита премьера дизельные тепловентиляторы встали на конвейер. Выпускаться они будут по брендом Kalashnikov.

Автономные тепловые пушки с дизельной силовой установкой широко используются в строительной отрасли и агропромышленном комплексе, они предназначены для прогревания объектов на открытом воздухе и нежилых помещений. Кроме того, зимой в районах Сибири и Крайнего Севера такие тепловентиляторы применяются аварийно-спасательными формированиями для отогрева замерзшей техники.

Как рассказал Олег Златин, ИЗТТ намерен поставить на поток широкий модельный ряд дизельных тепловых пушек мощностью от 20 до 120 киловатт. Разработка изделий велась конструкторским бюро предприятия совместно со специалистами Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН и длилась более трех лет. Оборудование способно работать при температурах до минус 40 градусов и успешно прошло испытания в экстремальных климатических условиях.

Производство тепловых пушек Kalashnikov стало одним первых массово локализованных в России. На сегодня половина комплектующих для этих изделий выпускается отечественными производителями.

По словам руководителя коммерческого отдела ИЗТТ Михаила Снегирева, годовой объем рынка дизельных тепловых пушек оценивается в объеме около 40 тыс. штук в год, до недавнего времени 95% этих устройств поставлялись в нашу страну из-за рубежа. Первая партия ижевских изделий, которую планируется выпустить за 5 месяцев, составит 4 тыс. образцов. К 2025 году в Ижевске будут собирать до 20 тыс. таких изделий, обеспечив половину потребности отечественного рынка.

Производство на ИЗТТ начиналось с небольших с небольших теплоизлучателей и начиналось 15 лет назад производство на ИЗТТ, который входит в торгово-промышленный холдинг «Русклимат». Сейчас в номенклатуре предприятия уже более 2, 5 тыс. моделей различного теплового вентиляционного оборудования, рециркуляторы воздуха и многое другое. В год завод выпускает около 1 млн изделий бытового, коммерческого и промышленного назначения.

Более того, предприятие планирует нарастить объемы производства еще примерно на 40%, в том числе заполняя нишу уходящих с российского рынка западных брендов. Так, в будущем году ИЗТТ намерен открыть новую производственную площадку в Сарапуле на базе строящегося сейчас технопарка «ИКСЭл-Сарапул». Этот проект холдинг «Русклимат» реализует совместно с правительством Удмуртской Республики. В новом филиале Ижевского завода тепловой техники будет трудиться около 100 рабочих и специалистов, подбор персонала уже идет. Всего же сарапульский технопарк сможет дать городу до 400 дополнительных рабочих мест.

Впрочем, для тех, кто желает стать причастным к производству самого современного теплового оборудования такая возможность есть и в Ижевске. Как рассказала директор ИЗТТ по персоналу Любовь Шамшурина, сейчас на предприятии открыто около 40 вакансий, в команду завода приглашают представителей топовых профессий – конструкторов, технологов, программистов, операторов станков с ЧПУ. На ИЗТТ можно попасть и без опыта работы - на предприятии есть свой учебный центр, а новичкам помогают опытные наставники.

«Мы постоянно проводим мониторинг состояния рынка труда и стараемся обеспечить уровень зарплаты для своих сотрудников на достойном уровне. Также на предприятии сформирован привлекательный соцпакет – комфортные бытовые условия, компенсации оплаты занятия спортом для работников и членов их семей, дотации на отдых и оздоровление.

Кроме того, у нас созданы все условия для карьерного роста. В истории завода множество хороших примеров, когда представители линейного персонала становились специалистами высокого класса, мастерами, повышая свой профессиональный уровень и материальный достаток», – подчеркнула Любовь Шамшурина.