Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растёт число работников агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Роман Габдрахманов.

«Сейчас в отрасли АПК у нас работает порядка 30 тысяч человек. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось на две тысячи. Мы начали работу в рамках федерального проекта «Кадры АПК» с Минсельхозом РФ. Это связано с возможностью финансирования предприятий по поддержке студентов-целевиков, а также профильных преподавателей», — отметил Габдрахманов.

По его словам, должна быть бесшовная система обучения, начиная от школы, затем СПО, вузах и далее у работодателей. Последние могут уже со школы отбирать кадры для своих производств.