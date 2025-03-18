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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Число работников агропромышленного комплекса Удмуртии выросло на две тысячи человек

14:16, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Число работников агропромышленного комплекса Удмуртии выросло на две тысячи человек
14:16, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК\n#аграрии
Источник фото: Александр Бречалов
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На сегодняшний день это порядка 30 тысяч аграриев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растёт число работников агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Роман Габдрахманов. 

«Сейчас в отрасли АПК у нас работает порядка 30 тысяч человек. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось на две тысячи. Мы начали работу в рамках федерального проекта «Кадры АПК» с Минсельхозом РФ. Это связано с возможностью финансирования предприятий по поддержке студентов-целевиков, а также профильных преподавателей», — отметил Габдрахманов. 

По его словам, должна быть бесшовная система обучения, начиная от школы, затем СПО, вузах и далее у работодателей. Последние могут уже со школы отбирать кадры для своих производств.  

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14:16, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК\n#аграрии