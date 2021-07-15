Для ТОСЭР в Глазове расширили возможные виды деятельности

Нововведения помогут создать более 600 новых рабочих мест.

Глазов. Удмуртия. Резидентам территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Глазове разрешат заниматься всеми возможными видами деятельности. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Правительство России расширит перечень видов деятельности в ТОСЭР, это позволит увеличить количество резидентов, инвестиций и рабочих мест. Сейчас в Глазове имеется девять резидентов, их объём инвестиций составляет 355,5 млн рублей. Нововведения помогут создать более 600 новых рабочих мест. Так, в этом году новый резидент вложит 31,4 млн рублей инвестиций и даст 14 рабочих мест.

При этом в ТОСЭР существует запрет на определённые виды деятельности. Таких в списке всего 26, среди них: лесозаготовка, добыча нефти, производство табачных изделий и другое.

Резидентам ТОСЭР создали благоприятные условия для ведения бизнеса: налог на прибыль составляет 5%, налоги на имущество и землю 0%, а также льготные страховые взносы — 7,6%.

В Глазове и Сарапуле статус резидентов ТОСЭР имеют 38 предприятий. Около 30 из них пока ведут подготовку и строительство, а 6 уже работают: ими создано около 900 рабочих мест, а сумма инвестиций превысила 400 млн рублей.

Напомним, что Воткинск тоже хотел получить статус ТОСЭР. Город снова сможет стать территорией опережающего социально-экономического развития, если программа будет возобновлена.