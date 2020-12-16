IT-компании Удмуртии выиграли гранты на общую сумму 63 млн рублей

Средства пойдут на разработку их продуктов.

Ижевск. Удмуртии. Четыре IT-компании Удмуртии оказались в числе победителей грантовых конкурсов, реализуемых в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщает министерства информатизации и связи Удмуртской Республики.

Общая сумма выигранных грантов составила 63 млн рублей.

Проект Марии Некрасовой по разработке и созданию программного обеспечения «Альбион» для оптимизации конструирования и моделирования одежды получил поддержку в числе 82 заявок по направлению «Старт».

Компания Picom вошла в список победителей направления «Социум-ЦТ» и получит 20 млн рублей на создание системы принятия кадровых решений для компаний с персоналом на удалёнке. Новая система будет способна принимать управленческие решения в отношении работников с учётом не только данных о выполняемых ими обязанностях, но и личности каждого сотрудника.

2 проекта из Удмуртии получили поддержку в направлении «Развитие»: ООО «КРИТ» по разработке цифрового ассистента и разработка интеллектуальной аналитики компании «Стахановец».