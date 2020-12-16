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IT-компании Удмуртии выиграли гранты на общую сумму 63 млн рублей

16:32, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
IT-компании Удмуртии выиграли гранты на общую сумму 63 млн рублей
16:32, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
96
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#гранты
Фото: pixabay.com
96
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Средства пойдут на разработку их продуктов.

Ижевск. Удмуртии. Четыре IT-компании Удмуртии оказались в числе победителей грантовых конкурсов, реализуемых в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщает министерства информатизации и связи Удмуртской Республики.
Общая сумма выигранных грантов составила 63 млн рублей.
Проект Марии Некрасовой по разработке и созданию программного обеспечения «Альбион» для оптимизации конструирования и моделирования одежды получил поддержку в числе 82 заявок по направлению «Старт».
Компания Picom вошла в список победителей направления «Социум-ЦТ» и получит 20 млн рублей на создание системы принятия кадровых решений для компаний с персоналом на удалёнке. Новая система будет способна принимать управленческие решения в отношении работников с учётом не только данных о выполняемых ими обязанностях, но и личности каждого сотрудника.
2 проекта из Удмуртии получили поддержку в направлении «Развитие»: ООО «КРИТ» по разработке цифрового ассистента и разработка интеллектуальной аналитики компании «Стахановец».
16:32, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#гранты