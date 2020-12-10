Интерес бизнеса к переезду в Удмуртию за налоговыми льготами оказался переоценен

При планах зарегистрировать в республике 1000 юрлиц из других регионов, удалось привлечь только 700.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности первого вице-премьера Удмуртии Константин Сунцов признался, что переоценил интерес бизнеса к переезду в республику ради налоговых льгот. Программа стартовала в этом году. Для нерезидентов региона, которые впервые зарегистрировали свой бизнес в Удмуртии в 2020 и 2021 годах, ставки по УСН были снижены. Экономический блок правительства ожидал, что это позволит привлекать в среднем 350 юрлиц и ИП в год. Константин Сунцов ставил более амбициозную задачу.

«Я обещал, что мы сделаем 1000 предпринимателей, я помню в прошлом декабре говорил, что благодаря этой программе 1000 предпринимателей переедут в Удмуртскую Республику. <…> Но по состоянию на сейчас практически 700 предпринимателей переехало», - сказал Константин Сунцов. Так, удалось «переманить» бизнес из Москвы, Самары, Кировской области. Кроме того, после введения в Удмуртии с 1 июля «Налога на профессиональный доход» в качестве самозанятых зарегистрировались 8000 человек.

В целом за год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике сократилось на 1600. «Могут быть разные причины почему люди выходят. Кто-то закрылся, кто-то не подал документы, а кто-то перешел в самозанятые», - пояснил и. о. вице-премьера.