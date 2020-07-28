Компаниям Удмуртии продлили срок подачи документов на возмещение «коронавирусных» расходов

Работодатели смогут подать заявление до 1 октября 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Работодателям Удмуртии продлили срок подачи документов для компенсации средств, потраченных на противодействие коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Удмуртской Республики.

Направить документы в региональный Соцстрах можно до 1 октября 2020 года. Ранее заявления принимались до 1 августа 2020 года.

Также расширился перечень мероприятий, за которые можно получить выплаты. Получить возмещение можно за покупку:

— масок, респираторов, лицевых щитков, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

— дезинфицирующих салфеток и антисептиков;

— рециркуляторов;

— термометров;

Также затраты возместят за проведение тестов на COVID-19. Направить средства можно и на оздоровление работников через покупки путевок на санаторно-курортное лечение. Также к финансированию предупредительных мер относится проведение плановых медосмотров сотрудников, приобретение средств индивидуальной защиты.

Для каждой позиции предусмотрен пакет документов, предоставляемых работодателем. Консультацию можно получить по телефонам: 60-70-48, 60-70-40, 60-70-55, 60-70-44, 60-70-13.