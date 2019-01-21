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В Минстрое Удмуртии высказались по поводу возбуждения дела, связанного со строительством яслей

11:11, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
11:11, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
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#строительство\n#ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#УФАС\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Ранее антимонопольная служба заподозрила правительство республики в нарушении конкуренции при возведении детских садов.

Ижевск. Удмуртия. В министерстве строительства Удмуртии прокомментировали решение Федеральной антимонопольной службы, связанное со строительством яслей на территории республики. Ранее региональное управление ФАС заподозрило правительство республики в нарушении конкуренции при возведении детских садов.

«Готовимся к заседанию, чтобы аргументировать свою позицию. Строительство продолжится. Я думаю, максимум, что там будет – это штраф, не должно быть угрозы строительству объектов», - рассказал «Сусанину» первый замминистра строительства республики Дмитрий Сурнин.

Собеседник уточнил, что по аналогичному пути реализации проектов пошли еще пять регионов. Удмуртия стала шестым. По словам Сурнина, подобный метод позволил республике выполнить «один из самых амбициозных планов» по количеству введенных в 2018 году новых ясельных мест.

«Некоторые из четырех (детских садов - прим. ред.) только два отстроили. Понятно, что напряженная работа еще в этом году предстоит, как по этим яслям, так и по дополнительному количеству. Скажем так, если бы мы вошли в процедуру, которая подразумевает заключение госконтракта на строительство, то всё мы бы не завершили, поэтому просчитывался вариант и было принято такое решение», - сказал Дмитрий Сурнин.

Напомним, 16 января, стало известно о том, что антимонопольщики возбудили административное дело в отношении правительства республики, Минэкономики, ООО «Дельта-Строй» и ООО «Дельта-Дом». Дело завели по признакам нарушения статьи 16 Закона «О защите конкуренции».

Отметим, что «Дельта-Дом» и «Дельта-Строй» возводят здания детских садов в Сарапуле и Завьялово на основании инвестиционных проектов Удмуртии. При этом земельные участки выделили строителям без торгов. Позднее готовые здания планируют выкупить за счёт средств федерального и регионального бюджета. В ФАС посчитали, что такая схема реализована для ухода от проведения конкурентных процедур. Рассмотрение дела назначили на 14 февраля 2019 года.

В декабре 2018 года премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов заявил о завершении программы по строительству 15 яслей. В 2019 году таких же объектов должно было появиться в республике еще 12. За два года на эти цели республика планировала потратить около 1,3 млрд рублей.

11:11, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
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#строительство\n#ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#УФАС\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой

 

 

 


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