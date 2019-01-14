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«Ижавиа» не планирует отказываться от узловой схемы полетов

12:45, 14 января, 2019
12:45, 14 января, 2019
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#Ижевск\n#транспорт\n#Ижавиа\n#Горбачев\n#Удмуртия
Фото: vk.com/izhavia
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Об этом «Сусанину» заявил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский авиаперевозчик «Ижавиа» не планирует отказываться от узловой схемы полетов. Об этом «Сусанину» заявил глава республиканского Минтранса Алексей Горбачев.

«Мы не будем отказываться в дальнейшем от этой схемы. Мы ее все равно будем развивать, это хорошая схема», - рассказала министр транспорта.

По словам Алексея Горбачева, проблемы с реализацией так называемой хабовой системы возникли в том числе по вине аэропортовых служб, которые координируют полеты судов.

«Узловые схемы – это наше ноу-хау, именно «Ижавиа», но там получилось, что наземные службы других аэропортов, не наших, не были готовы к узловым схемам и поэтому, если получается в одном аэропорту задержка на час, то в другом аэропорту она на час не переходит, уже идет намного больше времени», - сказал Горбачев.

Он также уточнил, что узловая схема нужна для более продуктивного использования судов.

«Чтобы был налет и исключить холостые пробеги самолета», - сказал Горбачев.

Собеседник «Сусанина» также сказал, что со 2 января авиакомпания «начала останавливать свою хабовую схему».

«Людей уведомляют, бронируют и приобретают места в других авиакомпаниях, а тем кто отказывался лететь – деньги возвращали», - сказал министр транспорта.

Напомним, что новую систему полетов с двумя узловыми аэропортами в Самаре и Ижевске «Ижавиа» стала внедрять в конце ноября – начале декабря 2018 года. На карте полетов появились такие города как Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Самара, Сочи, Симферополь, Сургут, Тюмень и Челябинск.

Уже 30 ноября, судя по информации из группы «Ижавиа» в фейсбуке, у компании появились первые проблемы.

«Полеты по узловой схеме - новый для Ижевска прорывной проект. Он обнажил ранее неизвестные проблемы, которые привели к сбоям в регистрации рейсов и последовавшими за ними задержками», - написали в компании.

12:45, 14 января, 2019
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#Ижевск\n#транспорт\n#Ижавиа\n#Горбачев\n#Удмуртия

 

 

 


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