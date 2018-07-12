Александр Свинин: потенциальный портфель заказов «Ижметмаша» составляет около 2 млрд рублей

В ближайшее время планируются дальнейшее увеличение загрузки цехов и запуск основных печей под новые заказы.

Ижевск. Удмуртия. На заводе «Ижметмаш» продолжаются антикризисные мероприятия. Как сообщает правительство Удмуртии, планируется, что у предприятия будут заказы на сумму около 2 млрд рублей.

В марте 2018 года правительство Удмуртии ПАО «Татнефть» подписали дорожную карту по развитию предприятия, и на сегодняшний день уже есть первые результаты совместной работы. Например, проведен успешный отков заготовок по ранее заключенным контрактам, завод выплатил все задолженности по забортным платам. В ближайшее время планируется увеличение загрузки цехов и запуск основных печей под новые заказы.

«Сегодня с уверенностью можно сказать - созданы все предпосылки для успешного перезапуска АО «Ижметмаш». Сохранены рабочие места, начато производство в ряде цехов, есть устойчивый интерес заказчиков к продукции предприятия. Потенциальный портфель заказов, который был определен правительством, составляет около 2 млрд рублей», — сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Напомним, о том, что «Ижметмаш» находится в плачевном состоянии, стало известно летом 2017 года, когда власти Ижевска несколько раз вводили на предприятии режим ЧС из-за возможного срыва отопительного сезона в двух микрорайонах города.

13 октября 2017 года в компании «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявили о многомиллионных долгах завода, а ближе к концу месяца 812 работников предприятия оказались под угрозой увольнения.