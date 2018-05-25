Делегация Удмуртии на ПМЭФ подписала соглашения с «КАМАЗом»

По словам первого вице-премьера региона Александра Свинина, осенью подсчитают финансовые итоги этого соглашения, но уже сейчас ясно, что это десятки миллионов рублей, которые получат промышленные предприятия республики.

Санкт-Петербург. Делегация Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашения с «КАМАЗом». По словам первого вице-премьера региона Александра Свинина, осенью подсчитают финансовые итоги этого соглашения, но уже сейчас ясно, что это десятки миллионов рублей, которые получат промышленные предприятия республики.

В апреле 2018 года представители компании уже приезжали в столицу Удмуртии, чтобы ознакомиться с местными производителями.

«Мы очень хорошо поработали ещё до подписания этого соглашения. Представители «КАМАЗа» уже были в Удмуртии, проводили встречи с нашими промышленными предприятиями, поэтому у нас имелись конкретные договорённости. То есть мы прямо на этой встрече заключали прямые контракты поставок от наших производителей на предприятия ПАО «КАМАЗ». И сегодняшнее соглашение просто зафиксировало, что мы дружим, сотрудничаем и работаем вместе», - сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Если говорить более конкретно, то Удмуртии эти соглашения дадут, во-первых, возможность расширения поставок продукции наших промышленных предприятий на завод «КАМАЗ». Во-вторых, прямые контракты с группой компаний, а не через посредников, как было ранее. Это позволит предприятиям Удмуртии получать большую прибыль, создавать новые рабочие места и платить больше налогов в бюджет республики. В-третьих, соглашение даст возможность кооперации тем предприятиям Удмуртии, которые что-либо делают в области производства автокомпонентов, и совместно поставлять свою продукцию на «КАМАЗ». А это опять же налоги и новые рабочие места.

«Но, главное, что мы хотим сделать – это вернуть поставки продукции завода «Ижсталь» на «КАМАЗ». Переговоры идут тяжело, но конструктивно. В июне вновь запланирована встреча представителей двух предприятий, и мы очень надеемся, что у них получится договориться», - добавил вице-премьер.

Наша справка:

ПАО «КАМАЗ» - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года. Компании принадлежит 45 процентов рынка. «КАМАЗ» входит в топ-20 компаний по производству грузовых автомобилей тяжёлого класса. За всё время работы предприятие выпустило более 2 240 000 единиц грузового транспорта.