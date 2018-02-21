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Удмуртия может стать пилотной территорией по развитию цифровой экономики

11:34, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
11:34, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
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#экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#криптовалюта
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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С такой идеей на парламентских слушаниях выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов на парламентских слушаниях заявил о готовности республики стать пилотной территорией для апробации новых идей в области цифровой экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В мире настолько быстро происходят изменения, что формат излишней осторожности иной раз ставит нас в позицию догоняющего», - рассказал Александр Бречалов.

Руководитель региона предложил концепцию развития цифровой экономики в области работы майнинговых организаций, криптовалют и токенов. Он отметил, что опубликованные законы «О цифровых финансовых активах» и «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» не отвечают задачам снижения публичных рисков. Законы не устанавливают порядок организации работы криптобирж, налогообложение сделок с криптовалютами, порядок зачисления средств на банковский счёт от продажи криптовалюты.

«Рынок криптовалют, блокчейна, ICO, смарт-контрактов стремительно развивается и находится в нашем фокусе. В республике есть ресурсы и возможности для сотрудничества в этих направлениях», - рассказал ранее певрый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Также в интервью корреспонденту «Сусанина» Гендиректор Сарапульской ТЭЦ Алексей Колесник рассказал о создании дата-центра в Сарапуле.

Алексей Колесник о Сарапульской ТЭЦ и тарифах на тепло

Алексей Колесник рассказывает о планах по развитию Сарапульской ТЭЦ, концессии на тепловых сетях Сарапула и тарифах на тепло и горячую воду

11:34, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
461
0
#экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#криптовалюта

 

 

 

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