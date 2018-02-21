Удмуртия может стать пилотной территорией по развитию цифровой экономики

С такой идеей на парламентских слушаниях выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов на парламентских слушаниях заявил о готовности республики стать пилотной территорией для апробации новых идей в области цифровой экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В мире настолько быстро происходят изменения, что формат излишней осторожности иной раз ставит нас в позицию догоняющего», - рассказал Александр Бречалов.

Руководитель региона предложил концепцию развития цифровой экономики в области работы майнинговых организаций, криптовалют и токенов. Он отметил, что опубликованные законы «О цифровых финансовых активах» и «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» не отвечают задачам снижения публичных рисков. Законы не устанавливают порядок организации работы криптобирж, налогообложение сделок с криптовалютами, порядок зачисления средств на банковский счёт от продажи криптовалюты.

«Рынок криптовалют, блокчейна, ICO, смарт-контрактов стремительно развивается и находится в нашем фокусе. В республике есть ресурсы и возможности для сотрудничества в этих направлениях», - рассказал ранее певрый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Также в интервью корреспонденту «Сусанина» Гендиректор Сарапульской ТЭЦ Алексей Колесник рассказал о создании дата-центра в Сарапуле.