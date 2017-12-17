Минобороны в День РВСН опубликовало ролик с ракетами из Воткинска

На опубликованном видео показана перевозка ракет, а также серия пусков.

Москва. Министерство обороны опубликовало в День ракетных войск особого назначения ролик, демонстрирующий мощь этого рода войск. Сами твердотопливные ракеты для подвижных и шахтных комплексов «Ярс» и «Тополь М» изготавливаются на «Воткинском заводе».

В ролике показан ракетный комплекс на марше, его охрана и расчистка пути передвижения, а также сами пуски ракет.

17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения Uploaded by Минобороны России on 2017-12-17.

На текущей неделе Минобороны опубликовали также видео загрузки ракеты «Ярс» в шахтную установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области.

Загрузка МБР"Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении Uploaded by Минобороны России on 2017-12-14.

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил всех причастных к празднику и отметил, в том числе, и коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые создают современные образцы стратегического ракетного вооружения.