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      Минобороны в День РВСН опубликовало ролик с ракетами из Воткинска

      13:01, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      13:01, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      1276
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      #Минобороны\n#Воткинский завод\n#ракеты
      Фото: mil.ru
      1276
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      На опубликованном видео показана перевозка ракет, а также серия пусков.

      Москва. Министерство обороны опубликовало в День ракетных войск особого назначения ролик, демонстрирующий мощь этого рода войск. Сами твердотопливные ракеты для подвижных и шахтных комплексов «Ярс» и «Тополь М» изготавливаются на «Воткинском заводе».

      В ролике показан ракетный комплекс на марше, его охрана и расчистка пути передвижения, а также сами пуски ракет.

      17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения

      Uploaded by Минобороны России on 2017-12-17.

      На текущей неделе Минобороны опубликовали также видео загрузки ракеты «Ярс» в шахтную установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области.

      Загрузка МБР"Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении

      Uploaded by Минобороны России on 2017-12-14.

      Министр обороны Сергей Шойгу поздравил всех причастных к празднику и отметил, в том числе, и коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые создают современные образцы стратегического ракетного вооружения.

      13:01, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      1276
      0
      #Минобороны\n#Воткинский завод\n#ракеты

       

       

       

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