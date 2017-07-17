Кадровые изменения на «АвтоВАЗе» не коснутся ижевской площадки

Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказал начальник пресс-центра предприятия Сергей Ильинский.

Москва. Кадровые изменение на «АвтоВАЗе» не коснутся ижевской площадки. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказал начальник пресс-центра предприятия Сергей Ильинский.

«Мы говорим о том, что в ближайшую пару лет несколько тысяч человек перейдут в индустриальный парк, который является подразделением «АвтоВАЗа» и соответственно люди будут получать такую же зарплату и буду обеспечиваться таким же соцпакетом», - рассказал Ильинский «Сусанину».

Отметим, что эти изменения не коснутся ижевской площадки, речь в данном случае идет только о Тольятти.

В пресс-службе также пояснили, что массовых сокращений, о которых писали федеральные СМИ со ссылкой на постпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича, на предприятии не планируется.