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      Кадровые изменения на «АвтоВАЗе» не коснутся ижевской площадки

      17:59, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:59, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      128
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#Бабич
      Фото: Global Look Press/Agniphoto
      128
      0

      Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказал начальник пресс-центра предприятия Сергей Ильинский.

      Москва. Кадровые изменение на «АвтоВАЗе» не коснутся ижевской площадки. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказал начальник пресс-центра предприятия Сергей Ильинский.

      «Мы говорим о том, что в ближайшую пару лет несколько тысяч человек перейдут в индустриальный парк, который является подразделением «АвтоВАЗа» и соответственно люди будут получать такую же зарплату и буду обеспечиваться таким же соцпакетом», - рассказал Ильинский «Сусанину».

      Отметим, что эти изменения не коснутся ижевской площадки, речь в данном случае идет только о Тольятти.

      В пресс-службе также пояснили, что массовых сокращений, о которых писали федеральные СМИ со ссылкой на постпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича, на предприятии не планируется.

      17:59, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      128
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#Бабич

       

       

       

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