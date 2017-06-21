Долги по зарплате в Удмуртии за месяц выросли на 15,2%

На 1 июня сумма задолженности составила 215,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. За месяц в Удмуртии долги по зарплате увеличились на 15,2% до 215,6 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные Госинспекции труда в Удмуртии сообщает пресс-служба правительства региона. Невыплаты зафиксированы на 52 предприятиях.

Кроме того, из включенных в реестр организаций-должников в отношении 14 введена процедура конкурсного производства. Около 70% организаций из списка финансово-хозяйственную деятельность не осуществляют.

Сложная ситуация по долгам сложилась в строительной отрасли. Общая просроченная задолженность на предприятиях комплекса составила 175 млн рублей перед более чем 2300 работниками.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Александр Кисляков, в частности, подчеркнул, что согласно действующему законодательству министерство не может применять принудительные меры воздействия в отношении руководителей предприятий-должников, кроме как проводить с ними «воспитательную работу» или ещё раз напомнить об имеющейся задолженности.