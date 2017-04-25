Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10 тыс. тонн.

Ижевск. Удмуртия. 171 тыс. тонн молока произвели в Удмуртии с начала года. Как сообщил журналистам исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Удмуртии Александр Прохоров, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10 тыс. тонн.

«В первом квартале этого года мы произвели 171 тыс. тонн молока с приростом по отношению к прошлому году 10 тыс. литров. Вавожский район у нас про хронологии постоянный лидер», - сказал Прохоров.

Он также отметил, что в прошлом году построили почти 14 тыс. новых скотомест. Это 70 новых объектов, в 24 из которых провели полную модернизацию.

«Надеюсь это будет продолжаться. На сегодня заявлены 106 объектов на 2017 год. Мы уже задумываемся, как мы их будем субсидировать», - сказал Александр Прохоров.