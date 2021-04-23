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Тест
Знаете ли вы основы выживания?

То, что раньше априори знал каждый школьник, теперь преподаётся на уроках ОБЖ. Мы подготовили небольшой тест, чтобы вы могли проверить свою способность выживать и помогать выживать другим.

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Наиболее удобной обувью для туристического похода являются ...
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Что из этого является наиболее подходящим местом для установки палатки?
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Определить стороны света, находясь в лесу в безоблачную ночь, можно по ...
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И всё-таки про тень. В солнечный полдень в России она указывает на:
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А это вопрос не совсем про выживание, но мы не могли не спросить. Сколько патронов снаряжают в стандартный магазин АК-47?
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И последний вопрос из области общих знаний и гражданской обороны. Хлор — это:
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Теперь давайте поговорим про первую помощь пострадавшим. Как называется смещение костей относительно друг друга в области сустава?
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Лед применяется для оказания первой помощи пострадавшим при…
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А ещё при кровотечении накладывают кровоостанавливающий жгут. Это делается:
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При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами, расстегивают ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать нашатырь?
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И напоследок вопрос, в котором будет несколько правильных вариантов ответа. Вам нужно отметить их все! Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении?
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Маловато
Видимо, вы очень везучий человек. Удивительно, что вы дожили до своих лет.
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Неплохо.
Вы хорошо подготовлены к неожиданностям, и у них вряд ли получится застать вас врасплох.
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Отлично!
Очень хорошо! Вы учитель ОБЖ, сотрудник МЧС или выживальщик со стажем?
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