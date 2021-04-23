Знаете ли вы основы выживания?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
То, что раньше априори знал каждый школьник, теперь преподаётся на уроках ОБЖ. Мы подготовили небольшой тест, чтобы вы могли проверить свою способность выживать и помогать выживать другим.
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