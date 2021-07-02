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Тест
Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

Фейк ньюс, фольклор, эффект бабочки или параллельные миры — ни одно из объяснений эффекта Манделы (наличия у большого количества людей одинаковых ложных воспоминаний) не является окончательным. Ну а пока феномен не исследован до конца, проверьте, может и вы помните то, чего не было.

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Начнём с явления, давшего имя самому эффекту. Где и когда умер борец с апартеидом Нельсон Мандела?
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Кто продал Аляску Америке?
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Кто из советских лидеров стучал своей туфлей по трибуне ООН и обещал показать «Кузькину мать»?
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К слову о СМИ и восприятии. Кто был президентом США, когда Джен Псаки заявляла о готовности шестого флота США прибыть к берегам Белоруссии?
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И закончим с политическими лидерами. В момент убийства президент Кеннеди ехал в:
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Извините, вот сейчас закончим. В своём последнем телеобращении на посту президента России Борис Ельцин сказал: «Я устал, я ухожу».
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Немного музыки. Кто пел песню Only you?
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От музыки к поэтам. Продолжите бессмертное: «Чем меньше женщину мы любим…»
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И ещё немного о поэтах. Кто автор строк «Сижу за решёткой в темнице сырой»?
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И, наконец, к фильмам. Глеб Жеглов произносит фразу:
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В фильме «Звёздные войны» Дарт Вейдер говорит «Люк, я твой отец!»
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Пожалуй, на космосе и закончим. После легендарного «Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества» Нил Армстронг добавил «Удачи вам, мистер Горски»:
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Это нормально
Да, чего-то такого мы и ожидали. Учитывая, что прошлое — это то, что мы помним о нём, получается, что у многих из нас разное прошлое.
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Супер!
Похоже, в вашем случае не так уж и мало пересечений субъективной и объективной реальности.
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Вы читер!
В этом тесте собраны наиболее массовые заблуждения о прошлом. Вы либо редкостный эрудит, либо с самого начала теста поняли систему и начали давать ответы, противоречащие вашим знаниям.
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