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Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

Фейк ньюс, фольклор, эффект бабочки или параллельные миры — ни одно из объяснений эффекта Манделы (наличия у большого количества людей одинаковых ложных воспоминаний) не является окончательным. Ну а пока феномен не исследован до конца, проверьте, может и вы помните то, чего не было.