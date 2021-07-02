Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
Фейк ньюс, фольклор, эффект бабочки или параллельные миры — ни одно из объяснений эффекта Манделы (наличия у большого количества людей одинаковых ложных воспоминаний) не является окончательным. Ну а пока феномен не исследован до конца, проверьте, может и вы помните то, чего не было.
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