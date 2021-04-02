Тест

Сможете ли вы угадать блюдо по фото и описанию?

Сложно найти человека, который не любит вкусно поесть. Однако даже в этом деле есть любители, а есть профессионалы, которые повышают свою квалификацию, а потому знакомы с кухней далёких стран. Мы предлагаем вам проверить можете ли вы отнести себя к этим людям.