Сможете ли вы угадать блюдо по фото и описанию?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
Сложно найти человека, который не любит вкусно поесть. Однако даже в этом деле есть любители, а есть профессионалы, которые повышают свою квалификацию, а потому знакомы с кухней далёких стран. Мы предлагаем вам проверить можете ли вы отнести себя к этим людям.
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