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Тест
Сможете ли вы угадать блюдо по фото и описанию?

Сложно найти человека, который не любит вкусно поесть. Однако даже в этом деле есть любители, а есть профессионалы, которые повышают свою квалификацию, а потому знакомы с кухней далёких стран. Мы предлагаем вам проверить можете ли вы отнести себя к этим людям.

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Начнём с простого. На фото - шоколадный торт, один из самых популярных десертов австрийской кухни. Он называется:
Ну конечно, на нём ведь даже написано название отеля, в котором его делают.
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Ещё один простой вопрос, если вы не путаетесь в мексиканской кухне. Как называется сложенная пополам хрустящая кукурузная лепёшка с начинкой (как правило мясной)?
Неверно. Кесадилья почти подходит под описание, но её начинка как правило сырная.
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Вопрос чуточку сложнее. Блюда многих стран перекликаются друг с другом, но всё-таки имеют принципиальные различия. Как называется традиционно приготовляемое в сковороде блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.
Неверно. Неужели вы видели плов в сковороде?
Близко, но нет. Креольская джамбалайя происходит из французского квартала Нового Орлеана. Джамбалайя была попыткой испанцев приготовить паэлью в Новом Свете, где шафран не был легко доступен, так как импортировался, поэтому помидоры стали заменителем шафрана.
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А теперь вопрос для тех, кто не путается в итальянской кухне. Как называются макароны в виде трубочек диаметром 2-3 см, которые традиционно заполняют сырно-мясной начинкой с соусом и запекают в духовке?
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И последний лёгкий вопрос. Как называются жареные во фритюре шарики из измельчённых бобовых (обычно из нута), приправленные пряностями?
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Вопрос посложнее, но тоже с Ближнего Востока. Как называется блюдо, представляющее собой котлеты из крупы (обычно булгура) снаружи и измельчённого мяса со специями и рубленым луком внутри?
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Вопрос для вегетарианцев. Как называется египетское национальное блюдо, которое готовится из риса, макарон и чечевицы, смешиваемых, а затем приправляемых томатно-уксусным соусом?
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А теперь переместимся на север Европы, в место, где блюда имеют достаточно странные названия. К примеру, как называется горячая закуска из устриц, завернутых в бекон и обжаренных на решётке или в духовке? Важное примечание - в этом и последующих вопросах все неправильные ответы рождены воспалённым сознанием автора теста и не являются реальными блюдами.
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Ещё одно достаточно неожиданное название, хотя и блюдо немного странное. Итак, на фото - сосиски, запечённые в кляре для йоркширского пудинга. Это?
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И наконец последний вопрос из центра Европы. Там на углях жарят не только мясо, но и тесто с сахаром. Они называют это:
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Маловато.
Не расстраивайтесь, загуглите названия из теста и попробуйте их приготовить. Вас ждёт много приятных открытий.
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Неплохо!
Похоже вы либо хорошо эрудированы, либо любите вкусно поесть.
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Невероятно!
Вы много путешествуете или много читаете?
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