РУСАДА оправдало фигуристку Камилу Валиеву

Москва. Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал спортсменку Камилу Валиеву. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В РУСАДА посчитали, что хоть фигуристка и нарушила антидопинговые правила, она не несет за это «никакой вины или халатности».

В связи с этим, единственная санкция в отношении Валиевой — дисквалификация ее результатов на дату взятия пробы— 25 декабря 2021 года, когда фигуристка стала чемпионкой России. Медаль перейдет к Александре Трусовой.

WADA намерено обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) заключения РУСАДА об отсутствии вины Камилы Валиевой.

Напомним, скандал произошел из-за сомнительного допинг-теста спортсменки на Олимпиаде в Пекине. Специалисты аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством лаборатории нашли в анализе следы триметазидина, который запрещен.