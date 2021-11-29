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Порядка 400 болельщиков ЦСКА задержали после файер-шоу на матче с «Зенитом»

10:06, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Порядка 400 болельщиков ЦСКА задержали после файер-шоу на матче с «Зенитом»
10:06, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
168
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#Санкт-Петербург\n#Зенит\n#беспорядки\n#скандал\n#огонь\n#полиция\n#задержание\n#фанаты\n#болельщики
Фото: скриншот видео с youtube.com
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РПЛ проводит проверку, как осуществлялся контроль на входе.

Москва. Огненные забавы устроили фанаты ЦСКА во время игры любимой команды с петербургским «Зенитом». Скандальный футбольный матч состоялся вечером 28 ноября в Москве, сообщает «Рен ТВ».

Незадолго до окончания встречи на трибунах загорелись десятки файеров, принесенных болельщиками. Дымом заволокло места для зрителей и арену.

Опасаясь потасовки, полиция оцепила стадион. По данным телеканала, после матча было задержано порядка 400 фанатов. Большинство из них в итоге отпустили.

Сейчас полиция и Российская премьер-лига выясняют, как «ультрас» сумели пронести на трибуны такое количество запрещенных предметов. Кстати, победителем матча стал «Зенит», одолевший хозяев поля со счетом 2:0.

10:06, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
168
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#Санкт-Петербург\n#Зенит\n#беспорядки\n#скандал\n#огонь\n#полиция\n#задержание\n#фанаты\n#болельщики
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