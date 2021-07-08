РФС отказался от услуг Черчесова

Решение было принято на фоне невыхода российской сборной из группы на Чемпионате Европы.



Москва. Станислав Черчесов больше не будет тренировать национальную сборную по футболу. Контракт с тренером разорвал Российский футбольный союз (РФС), пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили агентству в РФС, решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом было принято совместно с самим Черчесовым.

Отмечается, что информация об ожидаемом расставании с ним появилась еще 6 июля. Отставку планировали объявить сразу после достижения договоренности с новым тренером. Возможными кандидатами назывались наставник сборной Германии Йоахим Лев, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и тренирующий немецкую молодежную сборную Штефан Кунтц.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы сборная России не вышла в плей-офф. В группе B россияне победили лишь Финляндию со счетом 1:0. В то же время были проиграны матчи с Бельгией (0:3) и Данией (1:4).

Ранее под руководством Станислава Черчесова российские футболисты вышли в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года.