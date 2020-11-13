Шантажист требовал у Дзюбы за скандальное видео 5 млн долларов США

После размещения ролика в интернете карьера спортсмена пошла под откос.



Москва. Футболист Артем Дзюба написал заявление в ФСБ о вымогательстве у него 5 млн долларов США (больше 388 млн рублей). Шантажист требовал эти деньги за отказ от размещения в интернете интимного видео спортсмена, пишет Газета.ру со ссылкой на петербургский портал Фонтанка.

Скандальный ролик появился в сети после того, как форвард отказался платить. Однако футболисту удалось записал разговор с вымогателем, а также выяснить его имя. Сейчас этими данными занимаются сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Если факт вымогательства будет доказан, а виновного арестуют, то ему может грозить до 7 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Тем временем публикация скандального видео уже нанесла спортсмену большие репутационные и материальные потери. Дзюбу не вызвали на матчи сборной России и лишили капитанства в «Зените».

Поклонники не оставили своего кумира в беде. В частности, фанаты разместили в сети петицию с требованием вернуть Дзюбу в состав сборной.

Кроме того, 12 ноября группа девушек провела возле Большого театра в Москве флешмоб в поддержку футболиста. Участницы размахивали плакатами с хэштегами #Я/МыДзюба, #нестыдно и #вседелаютэто. Правда, акция не была санкционирована и ее пресекла полиция.