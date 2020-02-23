Касперович объяснил ситуацию с «поддельной» аккредитацией

Тренер Александра Логинова пояснил, что взял документ на полчаса и никуда не убегал.

Антхольц. Италия. Наставник биатлониста Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал ситуацию с чужой аккредитацией на чемпионате мира в Италии. Как сообщает «Телеканал 360», Касперович взял документ на полчаса и никуда с ним не убегал.

«Это (использование чужой аккредитации – прим. ред.) всегда было, и это не первый случай, и вы прекрасно это знаете, поскольку вы (журналисты – прим. ред.) сами меняетесь аккредитациями. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Я готов прийти на заседание специальной комиссии, ведь аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я в ней никуда не убегал», — заявил тренер.

Касперович добавил, что аккредитация ему была нужна для ого, чтобы общаться со своим подопечным на дистанции. За это нарушение полагается штраф в 500 евро, тем более тренер, по его словам, никому не мешал и на стрельбище не заходил.

Напомним, что утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номере российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. Они забрали личные вещи Логинова и Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил, что с помощью чужой аккредитации Касперович собирался передать спортсмену запрещенные препараты.