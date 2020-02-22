Международный союз биатлонистов завел дело на тренера Александра Касперовича

У него обнаружили поддельную аккредитацию на соревнования.

Антхольц. Италия. Международный союз биатлонистов (IBU) завел дело на тренера Александра Логинова Александра Касперовича. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Причиной стала подельная аккредитация, которую обнаружила полиция. В настоящее время информация проверяется, все детали направлены в независимый орган Biathlon Integrity Unit.

Помимо этого, Касперовича и его подопченого Логинова подозревают в допинге. Утром в субботу в их номерах прошли обыски. Биатлонисту придется пройти дополнительное тестирование.