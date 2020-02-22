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Международный союз биатлонистов завел дело на тренера Александра Касперовича

18:32, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
Международный союз биатлонистов завел дело на тренера Александра Касперовича
18:32, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
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#биатлон\n#Италия
Фото: pixabay.com
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У него обнаружили поддельную аккредитацию на соревнования.

Антхольц. Италия. Международный союз биатлонистов (IBU) завел дело на тренера Александра Логинова Александра Касперовича. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Причиной стала подельная аккредитация, которую обнаружила полиция. В настоящее время информация проверяется, все детали направлены в независимый орган Biathlon Integrity Unit.

Помимо этого, Касперовича и его подопченого Логинова подозревают в допинге. Утром в субботу в их номерах прошли обыски. Биатлонисту придется пройти дополнительное тестирование. 

18:32, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
269
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#биатлон\n#Италия

 

 

 


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