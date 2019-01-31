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Паспорт болельщика с ЧМ по футболу разрешили использовать на Евро-2020 в Санкт-Петербурге

14:09, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
14:09, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
167
0
#футбол\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#иностранцы\n#болельщики\n#паспорт\n#евро\n#чемпионат мира в России.
Фото: Flickr
167
0

Оргкомитет договорился с УЕФА.

Москва. Паспорт болельщика, оставшийся после чемпионата мира по футболу 2018, можно будет использовать на матчах Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал министр спорта России Павел Колобков, оргкомитет договорился об этом с УЕФА.

«Уже обсуждались вопросы, связанные с процедурой въезда иностранных болельщиков. Процедура будет такой же, как и во время чемпионата мира, будет использоваться паспорт болельщика», — сказал Колобков.

Кроме того, представители УЕФА признали город готовым к проведению спортивных мероприятий.

Напомним, по оценке МВД России сейчас в стране находятся более 5 тыс. иностранцев, въехавших в Россию по паспорту болельщика, но не покинувших ее пределы после чемпионата. Депортировать всех «футбольных» нелегалов планируется к концу марта.

«Евро-2020» начнется 12 июня в Риме. Соревнования пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, где состоятся три игры группового этапа и одна из четвертьфиналов.

  

14:09, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
167
0
#футбол\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#иностранцы\n#болельщики\n#паспорт\n#евро\n#чемпионат мира в России.

 

 

 


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