Паспорт болельщика с ЧМ по футболу разрешили использовать на Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Оргкомитет договорился с УЕФА.

Москва. Паспорт болельщика, оставшийся после чемпионата мира по футболу 2018, можно будет использовать на матчах Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал министр спорта России Павел Колобков, оргкомитет договорился об этом с УЕФА.

«Уже обсуждались вопросы, связанные с процедурой въезда иностранных болельщиков. Процедура будет такой же, как и во время чемпионата мира, будет использоваться паспорт болельщика», — сказал Колобков.

Кроме того, представители УЕФА признали город готовым к проведению спортивных мероприятий.

Напомним, по оценке МВД России сейчас в стране находятся более 5 тыс. иностранцев, въехавших в Россию по паспорту болельщика, но не покинувших ее пределы после чемпионата. Депортировать всех «футбольных» нелегалов планируется к концу марта.

«Евро-2020» начнется 12 июня в Риме. Соревнования пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, где состоятся три игры группового этапа и одна из четвертьфиналов.