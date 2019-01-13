Впервые за 7 лет: женская сборная России по биатлону стала лучшей в эстафете на этапе Кубка мира

Команда Германии заняла второе место, третье – сборная Чехии.

Оберхоф. Германия. Женская сборная России по биатлону завоевала «золото» в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Столь высокого результата спортсменки достигли впервые с 2012 года, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

На старт вышли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. В течение всей эстафеты они держались близко к лидерам гонки, а на четвертом этапе вырвали победу у немок. Команда Германии заняла второе место, третье – сборная Чехии.