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Состав сборной России сформировали на матчи с Германией и Швецией

14:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
14:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#футбол\n#Москва\n#Россия\n#команда\n#матч
Фото: rfs.ru
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Игры состоятся 15 и 20 ноября.

Москва. На официальном сайте РФС опубликовали список игроков, которых вызвали в сборную на товарищеский матч с командой Германии и встречу группового этапа Лиги наций со сборной Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

Команда Станислава Черчесова проведёт контрольный матч с немцами 15 ноября в Лейпциге, 20 ноября сыграет в Стокгольме со шведами.

Состав сборной выглядит следующим образом:

вратари - Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва);

защитники - Георгий Джикия («Спартак», Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба из «Рубина», Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба из ЦСКА, Москва);

полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба из «Зенита», Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба из «Локомотива», Москва), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

нападающие - Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба из «Зенита», Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин», Казань), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Отмечается, что в списке, как и в прошлый раз, нет нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 12 ноября в Новогорске.

14:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#футбол\n#Москва\n#Россия\n#команда\n#матч

 

 

 


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