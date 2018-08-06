Наследие: стадионы ЧМ-2018 передадут в собственность регионов

Площадки будут использовать для проведения матчей Футбольной национальной лиги, РФПЛ и других мероприятий.

Москва. Стадионы, принимавшие матчи Чемпионата мира по футболу-2018, передадут в собственность регионов. Об этом пишут «Известия».

Так, речь идет о 7 стадионах из 12, находящихся в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Стадионы «Лужники» в Москве, «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» в Сочи находятся собственности субъектов. Московский «Спартак» принадлежит частному лицу.

На площадках планируется проводить игры Профессиональной футбольной лиги, Российской футбольной премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурных мероприятий.