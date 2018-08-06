play
pause
  • $ 63.45 ↑
  • € 73.47 ↑

Наследие: стадионы ЧМ-2018 передадут в собственность регионов

18:45, 06 августа, 2018
Анна Торхова
18:45, 06 августа, 2018
Анна Торхова
150
0
#спорт\n#футбол\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Екатеринбург\n#Россия\n#Самара\n#Сочи\n#Волгоград\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#стадион
Фото: wikipedia.org
150
0

Площадки будут использовать для проведения матчей Футбольной национальной лиги, РФПЛ и других мероприятий.

Москва. Стадионы, принимавшие матчи Чемпионата мира по футболу-2018, передадут в собственность регионов. Об этом пишут «Известия».

Так, речь идет о 7 стадионах из 12, находящихся в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Стадионы «Лужники» в Москве, «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» в Сочи находятся собственности субъектов. Московский «Спартак» принадлежит частному лицу.

На площадках планируется проводить игры Профессиональной футбольной лиги, Российской футбольной премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурных мероприятий.

18:45, 06 августа, 2018
Анна Торхова
150
0
#спорт\n#футбол\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Екатеринбург\n#Россия\n#Самара\n#Сочи\n#Волгоград\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#стадион

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

10:53, 31 июля, 2018
10563

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

9497
21:04, 01 августа, 2018

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

7669
18:42, 04 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

6241
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

5520
17:00, 05 августа, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
38711

В Туле задержали кота-наркокурьера

2163
14:40, 02 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

1996
13:49, 05 августа, 2018

Центробанк России выпустил монеты «Ну, погоди!»

1915
18:25, 31 июля, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

1808
20:00, 04 августа, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
19883

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2371
15:48, 02 августа, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1884
15:29, 01 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

1850
18:40, 03 августа, 2018

Власти Чили решили переименовать Остров Пасхи

1806
11:29, 02 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: тренировочный сбор «Ижстали» и фиктивные свадьбы в Сарапуле

06 августа, 2018

Глава Удмуртии прокатился на трамвае в Ижевске

06 августа, 2018

В Ижевске по улицам гуляли слоны

03 августа, 2018