Выдра-предсказатель Гарри из Сочи считает, что Россия проиграет Уругваю

С ним не согласны коза Забияка из Самары и енот Нафаня из Иркутска.

Сочи. Краснодарский край. Хвостатый оракул из аквариума на Новой Мацесте в Сочи, выдра по кличке Гарри, нагадал поражение российской сборной в матче с командой Уругвая на Чемпионате мира-2018. Как пишет Газета.ру, на «непатриотичный» прогноз посетовала директор учреждения Жанна Зазина.

До понедельника, 25 июня, прорицания выдры были более оптимистичны. Так, ранее Гарри уверенно предсказал победу сборной России над командой Египта.

Между тем другие животные-предсказатели высказываются в основном в пользу наших футболистов. Победу россиянам напророчили енот Нафаня из иркутского зоосада и коза Забияка из Самары. Именно в этом городе пройдет в понедельник, 25 июня, встреча между командами России и Уругвая.