Следственный комитет допросит немецкого журналиста Зеппельта по делу Родченкова

Ранее стало известно, что автора скандальных фильмов о допинге в российском спорте пустили на ЧМ-2018.

Москва. Вероятному приезду немецкого журналиста Хайо Зеппельта в Россию будут очень рады сотрудники Следственного комитета. В ведомстве заявили, что обязательно допросят гостя по уголовному делу в отношении бывшего руководителя РУСАДА Григория Родченкова.

«В том случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, СКР вновь примет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов», - сообщается на сайте Следственного комитета.

Хайо Зеппельт является одним из инициаторов скандала вокруг допинга в российском спорте. Этой теме были посвящены его фильмы, показанные немецким каналом ARD.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что журналиста не пустят в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018. Однако во вторник, 15 мая, этот слух опровергли в МИДе ФРГ. Там подтвердили, что Зеппельт получил визу для поездки в страну, сообщает RT.