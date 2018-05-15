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Следственный комитет допросит немецкого журналиста Зеппельта по делу Родченкова

19:39, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:39, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#скандалы\n#Следственный комитет\n#журналисты\n#виза\n#допинг
Фото: pixabay.com
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Ранее стало известно, что автора скандальных фильмов о допинге в российском спорте пустили на ЧМ-2018.  

Москва. Вероятному приезду немецкого журналиста Хайо Зеппельта в Россию будут очень рады сотрудники Следственного комитета. В ведомстве заявили, что обязательно допросят гостя по уголовному делу в отношении бывшего руководителя РУСАДА Григория Родченкова. 

«В том случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, СКР вновь примет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов», - сообщается на сайте Следственного комитета. 

Хайо Зеппельт является одним из инициаторов скандала вокруг допинга в российском спорте. Этой теме были посвящены его фильмы, показанные немецким каналом ARD.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что журналиста не пустят в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018. Однако во вторник, 15 мая, этот слух опровергли в МИДе ФРГ. Там подтвердили, что Зеппельт получил визу для поездки в страну, сообщает RT.

19:39, 15 мая, 2018
Евгений Кандаков
209
0
#спорт\n#скандалы\n#Следственный комитет\n#журналисты\n#виза\n#допинг

 

 

 


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