Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Житель Ростова-на-Дону впервые женился в 92 года

15:00, 10 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Житель Ростова-на-Дону впервые женился в 92 года
15:00, 10 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Ростов-на-Дону\n#ЗАГС\n#брак
Фото: Управление ЗАГС Ростовской области
71
0

Его избраннице всего 55 лет.

Ростовская область. Житель Ростова-на-Дону впервые женился в 92 года. Об этом сообщает областное Управление ЗАГС.

«В отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону зарегистрировала свой брак замечательная пара. В пересчёте на двоих, супругам исполнилось 147 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Николаю Хореновичу исполнилось 92 года, и он не состоял в браке ранее, твёрдо решив отпраздновать очередной день своего рождения будучи женатым человеком. Свою супругу 55-летнюю Ольгу Васильевну он называет воплощением эталона женщины. Та в свою очередь считает, что её супруг самый добрый, отзывчивый и любящий.

15:00, 10 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
71
0
#Ростов-на-Дону\n#ЗАГС\n#брак