Ростовская область. Житель Ростова-на-Дону впервые женился в 92 года. Об этом сообщает областное Управление ЗАГС.

«В отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону зарегистрировала свой брак замечательная пара. В пересчёте на двоих, супругам исполнилось 147 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Николаю Хореновичу исполнилось 92 года, и он не состоял в браке ранее, твёрдо решив отпраздновать очередной день своего рождения будучи женатым человеком. Свою супругу 55-летнюю Ольгу Васильевну он называет воплощением эталона женщины. Та в свою очередь считает, что её супруг самый добрый, отзывчивый и любящий.