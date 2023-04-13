Суд приговорил устроившему бойню в школе Ильназа Галявиева к пожизненному заключению

Казань. Татарстан. Суд вынес решение по делу Ильназа Галявиева, убившего 7 детей и 2 взрослых в казанской гимназии. Молодой человек приговорен к пожизненному лишению свободы, пишет Федеральное агентство новостей.

Наказание Галявиев будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима. Ранее о пожизненном сроке для казанского стрелка просил государственный обвинитель.

Напомним, 11 мая 2021 года бывший ученик явился в гимназию №175 в Казани с ружьем и самодельной бомбой. В результате нападения погибли учительница начальных классов Венера Айзатова и преподавательница английского языка Эльвира Игнатьева, а также 7 учащихся. Ранения получили 32 человека.

Процесс над Ильназом Галявиевым начался в ноябре 2022 года. По делу были допрошены 600 учеников и педагогов.