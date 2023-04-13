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Суд приговорил устроившему бойню в школе Ильназа Галявиева к пожизненному заключению

12:52, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Суд приговорил устроившему бойню в школе Ильназа Галявиева к пожизненному заключению
12:52, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Татарстан\n#Казань\n#суд\n#приговор\n#стрельба
Фото: pxhere.com
111
0

От рук молодого человека погибли семь детей и две учительницы.

Казань. Татарстан. Суд вынес решение по делу Ильназа Галявиева, убившего 7 детей и 2 взрослых в казанской гимназии. Молодой человек приговорен к пожизненному лишению свободы, пишет Федеральное агентство новостей.

Наказание Галявиев будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима. Ранее о пожизненном сроке для казанского стрелка просил государственный обвинитель. 

Напомним, 11 мая 2021 года бывший ученик явился в гимназию №175 в Казани с ружьем и самодельной бомбой. В результате нападения погибли учительница начальных классов Венера Айзатова и преподавательница английского языка Эльвира Игнатьева, а также 7 учащихся. Ранения получили 32 человека. 

Процесс над Ильназом Галявиевым начался в ноябре 2022 года. По делу были допрошены 600 учеников и педагогов.

12:52, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Татарстан\n#Казань\n#суд\n#приговор\n#стрельба