Мелитополь и Мариуполь могут стать городами воинской славы России

Москва. Заседание Российского оргкомитета «Победа» с участием президента РФ Владимира Путина прошло в Москве. На нем был поднят вопрос о присвоении званий «Город воинской славы» и «Город трудовой области», следует из прямой трансляции, которую вел с мероприятия телеканал RT.

В список населенных пунктов, претендующих на почетный статус, было предложено включить ряд городов из новых регионов страны. В частности, городами воинской славы хотели бы стать Мелитополь Запорожской области и Мариуполь Донецкой народной республики, заявил на заседании президент РАН Геннадий Красников. По его словам, в оргкомитет поступили соответствующие заявки от жителей.

Звания городов трудовой доблести могут также получить Луганск (ЛНР) и Горловка (ДНР). Кроме того, к таким городам предложено отнести Орск, Якутск, Каспийск, Златоуст, Вологду, Астрахань, Норильск.

UPD: в тот же день президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных званий всем упомянутым городам, в том числе из новых регионов.