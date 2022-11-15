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Мелитополь и Мариуполь могут стать городами воинской славы России

15:49, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Мелитополь и Мариуполь могут стать городами воинской славы России
15:49, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#память\n#патриотизм\n#общество\n#города\n#Россия\n#Украина\n#ДНР\n#ЛНР\n#Великая Отечественная Война\n#Город трудовой доблести
Фото: vk.com/rt_russian
97
0

А Луганск и Горловка претендуют на звания городов трудовой доблести.

Москва. Заседание Российского оргкомитета «Победа» с участием президента РФ Владимира Путина прошло в Москве. На нем был поднят вопрос о присвоении званий «Город воинской славы» и «Город трудовой области», следует из прямой трансляции, которую вел с мероприятия телеканал RT.

В список населенных пунктов, претендующих на почетный статус, было предложено включить ряд городов из новых регионов страны. В частности, городами воинской славы хотели бы стать Мелитополь Запорожской области и Мариуполь Донецкой народной республики, заявил на заседании президент РАН Геннадий Красников. По его словам, в оргкомитет поступили соответствующие заявки от жителей. 

Звания городов трудовой доблести могут также получить Луганск (ЛНР) и Горловка (ДНР). Кроме того, к таким городам предложено отнести Орск, Якутск, Каспийск, Златоуст, Вологду, Астрахань, Норильск.

UPD: в тот же день президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных званий всем упомянутым городам, в том числе из новых регионов.    

15:49, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#память\n#патриотизм\n#общество\n#города\n#Россия\n#Украина\n#ДНР\n#ЛНР\n#Великая Отечественная Война\n#Город трудовой доблести