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В Запорожской области была замедленна работа поисковика Google

16:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
В Запорожской области была замедленна работа поисковика Google
16:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
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0
#Украина\n#спецоперация\n#интернет
Фото: Pixabay.com
165
0

Ранее на данной территории закрыли доступ к YouTube и Twitter.

Запорожская область. Украина. Пророссийские власти Запорожской области сообщили о замедлении работы поисковика Google, сообщают «Ведомости».

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, работу поисковой системы замедлили пока компания-владелец не «возьмётся за ум».

«Работа поисковой системы Google замедлена, и, если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — заявил Рогов.

Ранее на подконтрольной России территории Запорожской обласли Украины был заблокирован Ютюб, Twitter, а также Facebook и Instagram, принадлежащие признанной в России экстремистской компании Meta.

16:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
165
0
#Украина\n#спецоперация\n#интернет