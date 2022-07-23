В Запорожской области была замедленна работа поисковика Google

Запорожская область. Украина. Пророссийские власти Запорожской области сообщили о замедлении работы поисковика Google, сообщают «Ведомости».

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, работу поисковой системы замедлили пока компания-владелец не «возьмётся за ум».

«Работа поисковой системы Google замедлена, и, если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — заявил Рогов.

Ранее на подконтрольной России территории Запорожской обласли Украины был заблокирован Ютюб, Twitter, а также Facebook и Instagram, принадлежащие признанной в России экстремистской компании Meta.