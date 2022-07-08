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Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила сироту из Донбасса

15:42, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила сироту из Донбасса
15:42, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#Владимирская область\n#праздники\n#дети\n#Донбасс\n#Украина\n#ДНР\n#ЛНР\n#спецоперация\n#усыновление\n#сироты
Фото: deti.gov.ru
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Об этом она объявила во время празднования Дня семьи, любви и верности в Муроме.

Муром. Владимирская область. Подростка из Донбасса приняла в свою семью уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Об усыновлении она рассказала на праздновании Дня семьи, любви и верности в Муроме, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник», — заявила детский омбудсмен.

Отмечается, что у Марии Львовой-Беловой 5 собственных детей и столько же приемных. Кроме того, она оформила опеку над 13 детьми с инвалидностью.

Также агентство пишет, что из ДНР и ЛНР, а также с Украины в Россию эвакуировали более 2 млн человек, в том числе 325 тыс. детей, среди которых есть и сироты.

15:42, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
90
0
#Владимирская область\n#праздники\n#дети\n#Донбасс\n#Украина\n#ДНР\n#ЛНР\n#спецоперация\n#усыновление\n#сироты