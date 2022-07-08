Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила сироту из Донбасса

Муром. Владимирская область. Подростка из Донбасса приняла в свою семью уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Об усыновлении она рассказала на праздновании Дня семьи, любви и верности в Муроме, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник», — заявила детский омбудсмен.

Отмечается, что у Марии Львовой-Беловой 5 собственных детей и столько же приемных. Кроме того, она оформила опеку над 13 детьми с инвалидностью.

Также агентство пишет, что из ДНР и ЛНР, а также с Украины в Россию эвакуировали более 2 млн человек, в том числе 325 тыс. детей, среди которых есть и сироты.