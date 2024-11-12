Александр Бастрыкин повторно затребовал доклад о нарушении прав сироты в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с обращением жительницы Удмуртии, которая несовершеннолетнем возрасте стала сиротой, о нарушении её жилищных прав. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

В ведомство обратилась жительница Удмуртии 27 лет, оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Она сообщила, что с 2017 года состоит в очереди на улучшение жилищных условий. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, права заявительницы до настоящего времени не реализованы.

В региональном следственном управлении расследуется уголовное дело. Ранее главный следователь страны поручал представить доклад по указанной ситуации, ведь обратившаяся со своими двумя детьми вынуждена проживать в квартире у третьих лиц.

Теперь же Александр Иванович затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по УР Романа Широбокова повторный доклад об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.