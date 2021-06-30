Путин: инцидент с британским эсминцем не мог привести к новой мировой войне

Корабль Defender нарушил российскую госграницу неподалеку от Севастополя 23 июня.



Москва. Во время прямой линии с Владимиром Путиным один из россиян спросил у президента, мог ли инцидент с британским эсминцем Defender стать поводом к новой мировой войне. Глава государства прокомментировал получившую широкий резонанс историю.

По мнению президента, мировой войны не произошло бы даже в том случае, если бы российские военные потопили британский корабль.

«Потому что те страны, которые совершают такие провокации, знают, что они не могут выйти из этой борьбы победителями», - пояснил Путин.

Также российский лидер напомнил, что в данном случае не российские ВМС приблизились к британским границам, а наоборот, британский корабль нарушил морские границы нашей страны возле Крыма.

Владимир Путин добавил, что это была очевидная комплексная провокация, в которой участвовали также американские военные. В тот же день с одного из аэродромов в Греции поднялся в воздух стратегический самолет США, отметил глава государства. Британский эсминец пытался рассекретить места расположения оборонных объектов в Крыму. Однако по итогам инцидента получил лишь ту информацию, которую российская сторона посчитала нужной предоставить, пояснил президент.

Комментируя ситуацию во внешнеполитическом ключе, Путин напомнил, что незадолго до инцидента состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве.

«Спрашивается - зачем такая провокация? Для чего? Не признаете выбор жителей Крыма, ну не признавайте», - задал риторические вопросы лидерам стран НАТО российский лидер.

Кроме того, Путин напомнил, что перед этим Москва свернула военные учения на своей территории возле украинской границы, вызывавшие беспокойство у коллективного Запада.

«А они приплыли к нам в ответ», - констатировал президент России. Также он указал на то, что его беспокоит военное освоение НАТО территории Украины.

Напомним, 23 июня моряки Черноморского флота совместно с пограничниками ФСБ пресекли нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль углубился в российские территориальные воды на 3 км в районе мыса Фиолент неподалеку от Севастополя. После предупреждений, которые остались без ответа, по курсу движения эскадренного миноносца был произведен артобстрел, также были сброшены 4 авиабомбы. Тогда корабль сменил направление движения и покинул российские воды.

В Минобороны Великобритании заявили, что Defender шел через территориальные воды Украины. Как известно, Лондон не признает российскую принадлежность Крыма и Севастополя.