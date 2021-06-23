В Великобритании «не заметили» предупредительную атаку корабля Defender в российских водах

Российские военные открыли огонь и сбросили 4 бомбы по курсу корабля.



Лондон. Великобритания. Минобороны Великобритании отрицает факт предупредительной стрельбы и сброса авиабомб по курсу своего корабля Defender, нарушившего российскую границу в Черном море. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Twitter британского ведомства.

«Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения и заранее предупредили морское сообщество о своей активности. Направленных выстрелов по HMS Defender не было, и мы не признаем заявления о бомбах, сброшенных по ее курсу», - приводит издание перевод заявления пресс-службы британского Минобороны.

Также в ведомстве утверждают, что британский эсминец двигался через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Великобритания, как известно, не признает Крым российской территорией.

Ранее в Минобороны России проинформировали о том, что Defender нарушил госграницу в районе мыса Фиолент на побережье Крыма. В связис тем, что он не реагировал на предупреждения, по курсу эсминца был открыт предупредительный огонь орудиями сторожевого корабля. Кроме того, самолет Су-24М сбросил по курсу британского корабля 4 бомбы. После этого эсминец покинул российские территориальные воды.

В связи с инцидентом военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны России.