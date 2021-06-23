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Российские военные стрельбой и бомбами отогнали британский эсминец от берегов Крыма

15:43, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
Российские военные стрельбой и бомбами отогнали британский эсминец от берегов Крыма
15:43, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
459
0
#Крым\n#Россия\n#Великобритания\n#корабли\n#море\n#нарушение\n#стрельба\n#бомба\n#граница\n#военные учения
Фото: pixabay.com
459
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Корабль вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент.

Севастополь. Предупредительный огонь пришлось открыть российским военным по курсу британского эсминца «Дефендер», который вошел в территориальные воды без разрешения. Инцидент произошел в Черном море, в районе крымского мыса Фиолент, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Командование британского корабля было предупреждено о возможности применении оружия в случае нарушения государственной границы, заявили в военном ведомстве. Однако эсминец продолжал двигаться прежним курсом. Тогда пограничный сторожевой корабль произвел предупредительную стрельбу. Кроме того, по курсу «Дефендера» с борта самолета Су-24М были сброшены 4 осколочно-фугасные авиабомбы. Вскоре после этого эсминец покинул территориальные воды России.

Указанный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море 14 июня вместе с фрегатом «Эвертон» ВМС Нидерландов.

Добавим с 28 июня по 10 июля в Черном море пройдут учения флотов стран НАТО совместно с Украиной Sea Breeze-2021. В них будут участвовать около 40 судов. Российское посольство в Вашингтоне призвало Пентагон отказаться от их проведения из-за явной несоразмерности масштаба маневров заявленной цели – поддержанию безопасности в регионе.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в связи с этим заявил, что российские военные проследят за действиями военно-морских сил Североатлантического альянса в Черном море.

15:43, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
459
0
#Крым\n#Россия\n#Великобритания\n#корабли\n#море\n#нарушение\n#стрельба\n#бомба\n#граница\n#военные учения