Российские военные стрельбой и бомбами отогнали британский эсминец от берегов Крыма

Корабль вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент.



Севастополь. Предупредительный огонь пришлось открыть российским военным по курсу британского эсминца «Дефендер», который вошел в территориальные воды без разрешения. Инцидент произошел в Черном море, в районе крымского мыса Фиолент, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Командование британского корабля было предупреждено о возможности применении оружия в случае нарушения государственной границы, заявили в военном ведомстве. Однако эсминец продолжал двигаться прежним курсом. Тогда пограничный сторожевой корабль произвел предупредительную стрельбу. Кроме того, по курсу «Дефендера» с борта самолета Су-24М были сброшены 4 осколочно-фугасные авиабомбы. Вскоре после этого эсминец покинул территориальные воды России.

Указанный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море 14 июня вместе с фрегатом «Эвертон» ВМС Нидерландов.

Добавим с 28 июня по 10 июля в Черном море пройдут учения флотов стран НАТО совместно с Украиной Sea Breeze-2021. В них будут участвовать около 40 судов. Российское посольство в Вашингтоне призвало Пентагон отказаться от их проведения из-за явной несоразмерности масштаба маневров заявленной цели – поддержанию безопасности в регионе.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в связи с этим заявил, что российские военные проследят за действиями военно-морских сил Североатлантического альянса в Черном море.