Герман Клименко рассказал, к чему приведет блокировка Twitter

По мнению главы Фонда развития цифровой экономики, Россия выбрала американский способ защиты своего информационного пространства.



Москва. О перспективах развития соцсетей в России на фоне атаки Роскомнадзора на Twitter рассказал порталу Plus-one.ru глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По мнению бывшего советника президента РФ по интернету, защищая свое информационное пространство, наша страна пошла не китайским, а скорее американским путем.

Напомним, в середине марта Роскомнадзор впервые применил новый способ воздействия на не выполняющие его требования сайты – замедление трафика. В частности, скорость работы соцсети «Твиттер», недостаточно активно удаляющей материалы с запрещенным в России контентом, была замедлена на стационарных устройствах на 50%, и на 100% - на смартфонах. Если компания продолжит игнорировать требования регулятора – к середине апреля ее заблокируют в России полностью.

Как отметил Герман Клименко, в профессиональном сообществе IT-специалистов есть разные версии причин «половинчатых» санкций, введенных Роскомнадзором в отношении соцсети. По его мнению, ведомство просто желало протестировать новые технологии воздействия на бизнес, появившиеся в его арсенале.

Клименко прокомментировал и то, что одновременно с замедлением трафика Twitter временно перестали работать многие порталы российских госструктур. Основатель LiveInternet и MediaMetrics напомнил о том, что мало кто в России знает, что одновременно с этим событием сгорел крупнейший хостинг-центр в Страсбурге, с которым взаимодействовало огромное количество сайтов. Это вполне могло стать причиной указанных сбоев, считает специалист.

В целом Россия в сфере защиты своего информационного пространства пошла по пути, отличному от КНР (премодерация), выбрав постмодерацию, характерную для США, отметил глава Фонда развития цифровой экономики.

Также Клименко ответил на вопросы о перспективах дальнейших возможных блокировок зарубежных сайтов в России. Подробности можно узнать на сайте Plus-one.ru.